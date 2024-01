Ventiduesima giornata Serie A 2023 2024 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 26 e lunedì 29 gennaio: GLI ARBITRI CAGLIARI-TORINO: 26/01 h. 20.45 Arbitro: Colombo Assistenti: Bindoni-Tegoni Iv uomo: Zufferli Var: Di Paolo Avar: Guida ATALANTA-UDINESE: 27/01 h. 15.00 Arbitro: Piccinini Assistenti: Perrotti-Trinchieri Iv uomo: Pezzuto Var: Di Paolo Avar: Marini JUVENTUS-EMPOLI: 27/01 h. 18.00 Arbitro: Marinelli Assistenti: Rossi L-Rossi C. Iv uomo: Prontera Var: Doveri Avar: ...

