Vendevano ricambi d’auto rubati | magazzini con migliaia di pezzi | tre denunciati

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ascoli Piceno, 24 gennaio 2024 – Lo sviluppo di sinergie operative fra il Gruppo della Guardia di Finanza e la Polizia Stradale di Ascoli Piceno ha permesso l’individuazione di un sodalizio criminale italo polacco che commercializzava, sia sui canali tradizionali che sul web,di. Tre presunti responsabili sono statiper i reati di ricettazione, riciclaggio, contraffazione, frode nell’esercizio del commercio e omesse dichiarazioni in materia di Iva e imposte sul reddito. L’attenzione dei due reparti investigativi si era concentrata su alcunidella zona industriale di Ascoli all’interno dei quali, a seguito delle perquisizioni, coordinate dalla locale Procura, sono stati trovati, esaminati e catalogatidi ...

Un sodalizio criminale italo-polacco commercializzava, sia sui canali tradizionali sia sul web, pezzi di ricambio d'auto rubati. E' stato individuato grazie a sinergie operative messe in campo dal ...Le vendite di pneumatici in Europa chiudono il bilancio del 2023 in negativo: resistono solo le gomme auto 4 stagioni e invernali nel Q4 2023 ...L’Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli ( AsConAuto) che funge da snodo centrale dei rapporti tra chi vende automobili e chi si occupa ... sempre più il business logistico, legato al ...