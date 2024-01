Vela | Nasce nuovo progetto Ferrari | Soldini team principal

nasce un nuovo progetto in stile DNA racing di Ferrari e dalla sua spinta innovatrice. Sarà sotto la guida del navigatore Giovanni Soldini , che ... (sportface)

La moglie di Nicolò Barella , Federica Schievenin, rivela che aspettava due gemelli e di aver perso un figlio, e che le era già successa in una ... (corriere)

Finalmente il CALCIO social sbarca in tv! Arriva su Sportitalia “TIKITOK – Il CALCIO social ” il primo talk sul Football 2.0 creato e condotto da Max ... (sportintv.eu)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Federica Pellegrini rivela : “Il mio parto sarà in acqua - la bambina nascerà a dicembre”

Ospite della puntata di Viva Rai 2 di ieri, Federica Pellegrini ha rivelato come sarà il suo parto: "Proverò a partorire in acqua" L'articolo ... (novella2000)