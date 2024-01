Vaticano | sentenza storica | don Gabriele Martinelli condannato per abusi su un chierichetto del Papa

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) È la prima volta che, in, viene emessa una condanna per violenze perpetrate sul territorio. La Corte di appello ha ribaltato ladi assoluzione di primo grado

I giudici della Corte di appello della Santa Sede hanno condannato a 2 anni e 6 mesi don Gabriele Martinelli (nato a Chiavenna 31 anni fa), accusato di "corruzione di minore" nei confronti di un allie ...Una sentenza dalle molteplici letture ... «Questa condanna fa giustizia - spiega oggi Kamil da Danzica, dove vive avendo chiuso con il Vaticano – e ridà speranza a chi ha patito queste violenze».Una sentenza storica: per la prima volta, in Vaticano, viene emessa una condanna per abusi perpetrati sul territorio. Gabriele Martinelli, ex allievo del Preseminario Pio X che ospita i chierichetti ...