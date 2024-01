“Varrese | lo so…” Grande Fratello | Fiordaliso avvisa tutti dopo gli ultimi fatti | “Mica sono scema”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)la diretta delha deciso di parlare die di smascherarlo ormai pubblicamente. Si è avvicinata a Stefano e gli ha raccontato cosa vuole farle Massimiliano. A proposito dell’appuntamento con Signorini, la cantante durante le nomination ha fatto il nome di Perla, convenendo con le motivazioni addotte anche da Beatrice. Prima che nella casa delvomitasse tutto su, precedentemente la gieffina aveva detto su Perla: “La voto ma non perché ho paura. Per dirle che deve fare qualcosa in casa, poi è una di quelle con cui parlo di meno, è molto chiusa nel gruppo. Prendete questo programma più alla leggera, non si può più parlare, che pa***”. Leggi anche: “Guardate ...