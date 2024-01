Varrese esagera durante la pubblicità | parole forti contro Mirko

Leggi su biccy

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Non soltanto Perla Vatiero e Greta Rossetti, ieri seraBrunetti ha avuto un confronto anche con Massimiliano. L’attore di ‘Luca era Gay’il faccia a faccia ha detto quello che pensa dell’ex gieffino: “Qui dentro era molto diverso da come è adesso. Io ho solo detto che devi stare attento al tuo ego perché altrimenti cadi a terra. Come si dice? Attento a sputare in cielo che poi ti torna in faccia. Secondo me si è fatto condizionare anche dalle cose fuori. Qui dentro era un’altra persona e adesso io non lo riconosco. La popolarità è effimera se non si accompagna al mestiere. È lui quello manipolato dalla situazione fuori. DiBrunetti nella mia vita artistica ne ho visti tanti e sono spariti tutti“. I nodi vengono al pettine anche trae Massimiliano… #GrandeFratello ...