Varese-Chemnitz oggi in tv | programma | orario e diretta Europe Cup 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 4^ giornata del Gruppo N dellaCupdi. Gli uomini di coach Bialaszewski hanno ottenuto una fondamentale vittoria nella partita precedente, rimettendosi in corsa per il passaggio ai play-off., però, è ancora ultima nel girone, e deve quindi provare a dare continuità contro i tedeschi, che invece dominano la classifica con quattro vittorie. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 24 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laCupdi ...