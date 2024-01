Vannacci | il nuovo libro Il coraggio vince in uscita Piemme il 12 marzo | trama | prezzo | recensioni e vendite

Pubblicato il 17 Gennaio, 2024 Roberto Vannacci torna in libreria con “Il coraggio vince”, la sua autobiografia che uscirà il 12 marzo per Piemme, ... (dayitalianews)

Vannacci prepara la candidatura in Europarlamento ... questi gruppi per farsi sostenere e far veicolare la propria campagna elettorale. Tra questi, dei nuovi gruppi Facebook ispirati al militare e che ...Di sicuro per Romeo l'argomento, cioè la minaccia della cosiddetta ideologia gender, non è nuovo e sin da quando era consigliere ... Salvini - la probabile candidatura del generale Roberto Vannacci è ...Nuovo appuntamento di ‘VivaRai2 ... una volta erano quelli di centrodestra – dice Fiorello -. Ha ragione Vannacci, il mondo all’incontrario. L’autonomia differenziata che “si chiama così anche perché ...