Usa2024 | Trump non stravince in New Hamsphire e Haley non molla

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen. (askanews) – Donaldha vinto le primarie repubblicane in New Hampshire, in un duello con Nikkiche lo proietta verso una nuova nomination repubblicana per la Casa Bianca. La sfidante però non. L’ex governatrice del South Carolina guarda alle primarie nello Stato da lei guidato dal 2011 al 2017, in calendario il 24 febbraio, come una chance di rilancio. I media americani e diversi analisti fanno notare che sarà l’ultima occasione e che i candidati non in carica e vincenti in Iowa e New Hampshire, nella storia elettorale americana, hanno sempre vinto la nomination per la Casa Bianca. Come sintetizza Cnn: Nikkista combattendo contro la storia. Intanto il team elettorale di Joe Biden si mobilita per un nuovo duello con il tycoon, il prossimo novembre. Nel New Hampshire ...