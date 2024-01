Usa | Nikki Haley resiste alle pressioni e non si ritira | «La corsa è ancora lunga» L’attacco di Trump | «Cervello di gallina»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Con la vittoria di Donaldprimarie repubblicane di Iowa e New Hampshire, cresce la pressione su, l’unica candidata del Grand Old Party chespera di riuscire a strappare la nomination al tycoon. Dopo aver perso sia in Iowa sia nel New Hampshire, l’ex governatrice della Carolina del Sud ha cercato di mantenersi ottimista e ha promesso ai suoi sostenitori che non ha alcuna intenzione dirsi:«La fine di questalontana. Ci sono dozzine di stati rimasti da visitare e il prossimo è il mio dolce stato della Carolina del Sud», ha commentatodopo la seconda sconfitta consecutivaurne. A chiedere il suo ritiro è anche Ronna McDaniel, presidente del Republican National ...

