Usa | Haley | ' il primo partito che manda a casa candidato 80nne vince'

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Washington, 24 gen. (Adnkronos) - "La maggioranza degli americani non vuole una replica tra Biden e Trump: ilchein pensione un80enne sarà ilchele elezioni". E' quanto ha detto Nikki, nel discorso con cui ha riconosciuto la sconfitta in New Hampshire ma ha ribadito la volontà di andare avanti, in cui ha ripreso con forza la questione dell'età avanzata del presidente e dell'ex presidente, che hanno rispettivamente 80 e 77 anni. "Da tempo ho chiesto test cognitivi per i politici over 75 - ha aggiunto la 52enne repubblicana - Trump afferma che farebbe meglio di me in questi test, forse sì, forse no. Ma se pensa questo allora non dovrebbe avere problemi a salire sul palco per un dibattito con ...

Con un'affluenza definita da record, l'ex presidente si è imposto su Nikki Haley, unica avversaria rimasta in campo, con il 54,4% contro il 43,6% dell'ambasciatrice all'Onu, secondo risultati ancora ...La sua campagna ha comunque annunciato la decisione di investire 4 milioni di dollari per spot tv nella Carolina del Sud.