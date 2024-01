Usa | Donald Trump vince le primarie repubblicane in New Hampshire | l’ex presidente ha la nomination in tasca | ma Haley non si ritira

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Usa,lein NewDopo l’Iowa,leanche in Newconche ha già lain. Nikki, sfidante del tycoon, però, non molla costringendoa impegnarsi comunque per la campagna elettorale per lenegli altri Stati. Secondo i risultati, che non sono ancora definitivi, lo scarto tra i due è di 11 punti:, dunque, ha vinto ma non trionfato, incassando tuttavia il secondo successo ...

Wrestling e politica tornano a incrociarsi, un binomio che in realtà non è così lontano come sembra, se si considera che Linda McMahon – ... (zonawrestling)

Dopo l’Iowa, Donald Trump vince le primarie repubblicane anche in New Hampshire con l’ex presidente che ha già la nomination in tasca. Nikki Haley, sfidante del tycoon, però, non molla costringendo ...Nell’anno delle elezioni presidenziali Usa, l’allerta è massima su cosa potrà accadere ... Intanto, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha vinto le primarie del New Hampshire, che ha così ...(askanews) - Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane in New Hampshire ... di investire 4 milioni di dollari per spot tv nella Carolina del Sud.Haley ha usato il suo discorso nella notte per ...