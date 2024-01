Usa 2024 | Trump vince le primarie repubblicane anche in New Hampshire

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gennaiolein New. Si tratta di un risultato storico. Con oltre il 54% dei voti, l'ex presidente americano ha superato l'altra candidata Haley che si è congratulata ma ha avvertito: “La corsa non è finita”. Il tycoon va però all'attacco della sfidante, affermando che dovrebbe abbandonare la corsa per le elezioni Usa. "Quando vinci in Iowa e vinci in New, nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi". ha detto, esprimendo la certezza del fatto che la sua nuova vittoria lo proietti verso la nomination,se il cammino delleè appena iniziato. Bidenintanto le ...

Washington, 24 gen. (Adnkronos) - "Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire , nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi". Così Donald ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – "Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire , nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi". Così Donald Trump ha espresso la ... ()

(Adnkronos) – “Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire , nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi”. Così Donald Trump ha espresso la ... ()

Washington, 24 gen. (Adnkronos) – “Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire , nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi”. Così Donald ... ()

Washington, 24 gen. (Adnkronos) - "Ora è chiaro che Donald Trump sarà il candidato repubblicano, e il mio messaggio alla nazione è che la posta in gioco non potrebbe essere più alta: la nostra democra ...Donald Trump fa un bis storico vincendo anche le primarie repubblicane in New Hampshire con oltre il 50%, quasi ipotecando ormai la nomination per la Casa Bianca: è il primo candidato Gop non in ...Ispettori ed esperti del ministero della Salute all’ospedale Careggi di Firenze per avviare un Audit, ovvero un confronto, con i clinici del nosocomio in merito ai percorsi relativi al trattamento dei ...