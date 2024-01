Usa 2024 | Trump vince in New Hampshire

Leggi su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 7.00 L'ex presidente Usa,, ha vinto le primarie repubblicane anche in New, superando la concorrente Haley con oltre il 54,6% dei voti. Per Haley il 43,5%. Il tycoon si è detto "onorato" del risultato ottenuto. Il partito repubblicano è "molto unito" dietro la mia candidatura. "Questa in Newè la vittoria più importante, perché arriva dopo l'Iowa. A novembre avremo elezioni grandiose e rivolteremo questo Paese (...). Non vedo l'ora di andare contro il peggior presidente nella storia Usa",ha affermato.