Usa 2024 | Trump si prende il New Hampshire

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) È stata una vittoria netta quella di Donaldalle primarie repubblicane del New. Secondo Politico, con oltre il 91% dei seggi scrutinati, l’ex presidente è arrivato primo, ottenendo il 54,9% dei consensi. Nikki Haley si è invece piazzata al secondo posto, conquistando il 43,2%. L’ex ambasciatrice ha ammesso la sconfitta, congratulandosi con il rivale, ma ha rifiutato di ritirarsi, annunciando che darà battaglia elettorale alle primarie del South Carolina tra un mese. Una scelta, quella di non fare un passo indietro, che è stata duramente criticata danelle scorse ore. Insomma, lo scontro elettorale sembra destinato a proseguire, anche se non è chiaro come, a questo punto, la Haley possa concretamente sperare di arrivare alla nomination. Come abbiamo visto, in Newha ...

Washington, 24 gen. (Adnkronos) – "Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire , nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi". Così Donald ... ()

Washington, 24 gen. (Adnkronos) - "Ora è chiaro che Donald Trump sarà il candidato repubblicano, e il mio messaggio alla nazione è che la posta in gioco non potrebbe essere più alta: la nostra democra ...Donald Trump fa un bis storico vincendo anche le primarie repubblicane in New Hampshire con oltre il 50%, quasi ipotecando ormai la nomination per la Casa Bianca: è il primo candidato Gop non in ...