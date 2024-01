Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 24 01 24

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Cheè un universo parallelo è stato detto, vero? No, perché io sento l’impellente necessità di ribadirlo con cadenza regolare, perché noi dobbiamo avere ben chiaro che il mondo NON VA come va lì dentro, eh. Ma ora voi dovete dirmi in quale universo abitato da gente normale un tizio, che conosci da,toh, 6 ore totali (e di quelle 6 ore almeno una l’hai passata a discutere perché lui faceva le chat zozzose con Ferruzzona74), si TATUA il tuo nome e, soprattutto, tu di questa cosa SEI FELICE. No, davvero, parliamone perché qui si che ci vorrebbe il buon Riccardone Guarnieri con il suo celebre: “Non facciamo passare questo messaggio“… cioè ma non facciamolo passare davvero questo messaggio, ma che è?! Ma se uno che conosco appena si tatua il mio nome e me lo mostra come segno di amore io vado dai carabinieri, altro che sorrisini ...