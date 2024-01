Uomini e Donne | anticipazioni | Ida Platano e Mario Cusitore sempre più vicini

In un'intervista Rebecca Staffelli ha svelato com'è nata la storia con il fidanzato Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne L'articolo ... (novella2000)

Gli uomini non ce l’hanno mai fatta. In 73 edizioni del Festival di Sanremo, tra circa duemila vertenze in materia di illeciti, brogli, accuse di plagio, soltanto due donne sono riuscite a spuntarla, ...Sui media ucraini la mobilitazione è sempre uno dei titoloni: dovranno reclutare 500mila uomini (e donne) come il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che gli è stato chiesto dai vertici ...L’amore è un viaggio inaspettato che può sbocciare nei luoghi più sorprendenti, come dimostra la nuova coppia nata a Uomini e Donne. Nel recente episodio, Cristian Forti ha concluso il suo trono ...