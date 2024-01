Uomini e Donne | anticipazioni 24 gennaio | Alessio e Claudia prendo una decisione strabiliante

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)24: ieri il pubblico ha visto Cristian Forti, tronista del Trono Over, “scegliere” la corteggiatrice Valentina Pesaresi ed uscire con lei dalla trasmissione…Oggi invece faranno parlare di loro due già molto discussi protagonisti del Trono Over:Lenti ePili Stella. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme!24escono dal programma La dama e il cavaliere prenderanno unache non ci saremmo mai aspettati, visto com’è andata tra loro finora: usciranno da “” insieme! Proprio così (nonostante ormai lui stesse ...

La situazione si fa sempre più tesa per Brando Ephrikian , ormai rimasto con due corteggiatrici da un po’, si credeva che fosse pronto per fare la ... (anticipazionitv)

In un'intervista Rebecca Staffelli ha svelato com'è nata la storia con il fidanzato Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne L'articolo ... (novella2000)

L’amore è un viaggio inaspettato che può sbocciare nei luoghi più sorprendenti, come dimostra la nuova coppia nata a Uomini e Donne. Nel recente episodio, Cristian Forti ha concluso il suo trono ...Gli uomini non ce l’hanno mai fatta. In 73 edizioni del Festival di Sanremo, tra circa duemila vertenze in materia di illeciti, brogli, accuse di plagio, soltanto due donne sono riuscite a spuntarla, ...Non più nemiche-nemiche, odiose e odiate, guerriere agguerrite e sleali pronte a sfoderare unghie, denti e anche tranelli. Eva contro Eva, per intenderci. Le rivali del film di Joseph ...