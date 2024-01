Uomini e Donne anticipazioni 24-26 gennaio | Roberta furiosa e due abbandoni

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ledelle puntatein onda tra mercoledì 24e venerdì 26rivelano che al Trono Over si tornerà a parlare di Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. Tra i due sembrava tutto giunto al capolinea, tuttavia, hanno avuto dei nuovi incontri nei giorni scorsi. La situazione, però, prenderà un epilogo piuttosto definitivo. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, saranno tirati in ballo sia Ida Platano, sia Brando Ephrikian. Entrambi si troveranno a dover fronteggiare alcune discussioni. Soprattutto il ragazzo dovrà trovare il modo di ricucire il rapporto con entrambe le sue corteggiatrici., puntate 24-26: liti accese e nuovi arrivi In questi giorni vedremo che si parlerà di Alessandro ...