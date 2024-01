Una intelligenza artificiale italiana | i Genius e Cineca lanciano “Modello Italia”

In occasione del CES 2024, Amazon vuole potenziare ancora di più il suo legame col mondo delle intelligenze artificiali. E lo fa attraverso tre ... (metropolitanmagazine)

Annunciati enormi investimenti per comprare 350mila schede grafiche di Nvidia e sviluppare la prima IA generale di Meta: “La renderemo open source”, ... (repubblica)

Annunciati enormi investimenti per comprare 350mila schede grafiche di Nvidia e sviluppare la prima IA generale di Meta: “La renderemo open source”, ... (repubblica)

È entrata in funzione nel reparto di Radiologia della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori una nuovissima apparecchiatura di Tomografia Assiale ... (ilnotiziario)

(ANSA) - BRUXELLES, 24 GEN - "La Commissione europea deve assecondare la richiesta del Parlamento europeo per la presentazione di una direttiva specifica sull'uso dell'intelligenza artificiale sul ...40 Anni di Macintosh: Dal Cubo al Futuro della Realtà Virtuale e Intelligenza Artificiale, Un mouse di serie, un sistema operativo con icone facili da capire, uno spot 'cult' firmato da Ridley Scott.Serve una "visione etica" per affrontare le sfide portate dall'uso dell'intelligenza artificiale. Ne ha parlato l'arcivescovo di Ancona Osimo Angelo Spina, che in occasione della ricorrenza di san ...