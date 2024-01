Una giornata particolare con Aldo Cazzullo su La7 | La marcia su Roma

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Stasera, mercoledì 24 gennaio 2024, in prima serata su La7, seconda puntata del nuovo format a tema storico curato e presentato dadal titolo Una. Vediamo scaletta e temi dell’episodio dedicato allasu. Nella puntata di Unadel 24 gennaio 2024,ha ripercorso lasu, un evento cruciale nella storia d’Italia, che ha portato Benito Mussolini a diventare Presidente del Consiglio, sancendo di fatto l’inizio della dittatura fascista. La puntata è iniziata con un’introduzione di, che ha spiegato il contesto storico in cui si è svolta la. L’Italia, dopo ...

La prima grande sorpresa di True Detective : Night Country? Il posizionamento imprevedibile e inquietante del brano Twist and Shout (nella versione ... (gqitalia)

Una giornata a porte chiuse per l'Udinese dopo i cori razzisti ricevuti da Mike Maignan in occasione della sfida con il Milan. E' questa... (calciomercato)

C’è il sole ad attendere i piloti della Superbike in questa prima giornata di test a Jerez ... invece in pista Michael Rinaldi con la Rossa di Motocorsa. Chi si aspettava una grafica diversa da quella ...(Arv) Venezia 23 gen. 2024 – “L’abbiamo richiesta e difesa in tutte le sedi. Abbiamo spiegato ai cittadini le sue urgenze e grandi opportunità. Abbiamo indetto un referendum appoggiato dalla strag ...(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dell'Educazione. Il focus quest'anno è centrato sul ...