Una cena tra le nuvole | a Dubai si può

Una rivincita per il principe Harry , che tuttavia viene travolto da nuove critiche. L'ex reale è stato premiato come "leggenda vivente ... (iltempo)

Al via la Parigi Haute Couture PE 2024, con Zendaya e JLo sedute in prima fila da Schiaparelli . È la maison francese ad aprire la settimana parigina ... (iodonna)

Sul Teatro di Roma divampano le polemiche. E se ne parla anche durante la puntata di Tagadà in onda il 22 gennaio su La7. Ospite in collegamento il ... (iltempo)

Agropoli. Annalisa Rizzo è stata massacrata di coltellate dal marito Vincenzo Carnicelli. Lui, invece, oltre a una serie di piccoli graffi, ha riportato soltanto un taglio alla giugulare ...L’Associazione culturale Aleviti e Bektasi d’Italia ha voluto ringraziare i sindaci dei paesi che si sono attivati in prima linea con gli aiuti con una cena che si è tenuta sabato 20 gennaio proprio a ...Prima uscita pubblica per Sven Goran Eriksson dopo l'annuncio del cancro che - parole dello stesso Eriksson in un'intervista qualche giorno fa - gli lascerebbe soltanto un anno di vita. Come riporta ...