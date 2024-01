“Un uomo guarda il c o delle donne” E Cruciani si schiera con Bandecchi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nell’ultimo episodio della Zanzara, Giuseppeha commentato così le dichiarazioni del sindaco di Terni Stefanoe la decisione di far giocare Udinese una partita a porte chiuse. “Allora ragazzi – ha iniziato– unacose che oggi bisogna dire, che io dico, e io penso che tutte le persone che non vogliono fare casino dovrebbero dire, ora è: sempre Forza. Questo bisogna dire di fronte alle ridicolaggini e alle cose insulse che vengono dette nelle ultime ore”. Il sindaco è finito nella bufera per aver detto, in Consiglio comunale, che quando vede una bella donna ci prova e se riesce la porta pure a letto. Con termini decisamente meno educati di questi. “È l’esempio più concreto che il politicamente corretto esiste. Dicono: tutti possono dire quello che vogliono, ...

Per il Board di scienziati e premi Nobel del Bullettin of The Atomic Scientists, oggi il tempo dell’Uomo è fermo alle ventitré ... che in questa sede non ci compete, proviamo a guardare dall'altro ...Raccolta firme per fermare l'esecuzione dell'uomo, da 35 anni nel braccio della morte di Holman, in Alabama. La sentenza verrà eseguita mediante l'uso di azoto liquido, un metodo che la Comunità ...Dinanzi all’accelerazione della diffusione di «meravigliose invenzioni» che suscita «uno stupore che oscilla tra entusiasmo e disorientamento», il Papa invita a domandarsi: «Come possiamo rimanere ...