Un posto al sole | trama 24 gennaio 2024 | un' emergenza per Mariella e Guido

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)dovranno gestire un'improvvisa nel corso dell'episodio di Unaldi mercoledì 24. I due coniugi, negli ultimi tempi, stanno avendo diversi contrasti a causa dell'atteggiamento della Altieri nei confronti del marito. La vigilessa, in particolare, è stata punita dasul lavoro e non l'ha presa bene, così ha iniziato una sorta di guerra fredda contro di lui e l'atmosfera tra loro è ogni giorno più tesa. Tuttavia, nonostante le loro recenti incomprensioni,e il marito si appresteranno a partire per Barcellona, ma, proprio poco prima della partenza, accadrà qualcosa di inaspettato.e la Altieri si ritroveranno a dover fronteggiare un imprevisto che ...