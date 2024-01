Un nuovo marketing mix per superare le vecchie metodologie ostacolo della produttività delle mPMI italiane

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Quanto è difficile uscire dagli schemi del predefinito econsuetudine professionale per pensare una nuova idea? Quanto influisce questo per migliorare lapiccole imprese, problema cardine del nostro sistema economico? Nel contesto attuale imprenditoriale, in costante evoluzione e ormai con documentati problemi legati alla, è cruciale per i piccoli imprenditori e i consulentiiniziare a guardare oltre i datati modelli precostituiti e abbracciare l’innovazione con unapproccio. Spesso, gli strumenti disponibili sul mercato per la progettazione di idee, prodotti e servizi sono troppo complessi e/o inefficaci per le realtà di modeste dimensioni che si ritrovano a pensare i prodotti come nel ...