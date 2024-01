Un Bastoni da verificare | l’Inter detta i tempi | i due scenari! ? CdS

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Alessandroha saltato la finale di Supercoppa a Riyad, dopo aver giocato la semifinale contro la Lazio. Oggivaluterà le sue condizioni. Due scenari possibili. LE ULTIME ?ha dovuto dare forfait lunedì sera a Riyad per la finale di Supercoppa tra Napoli e Inter, vinta al 91? dai nerazzurri grazie alla zampata di Lautaro Martinez. Il difensore ha subito un affaticamento muscolare e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore., che a Firenze sarà già priva di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, valuta due scenari: o preservarlo per la sfida del 4 febbraio contro la Juventus oppure farlo giocare a Firenze, ma solo se sarà al 100% della forma. Fonte: Corriere dello Sport – p.gua Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

