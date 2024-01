Un arbitro denuncia a ‘Le Iene’ anomalie nel sistema | i casi di Juventus | Milan e Inter

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il mondo arbitrale è nella bufera dopo le ultime partite del calcio italiano tra Serie A e Supercoppa italiana e l’ultimo servizio de ‘Lerischia di alzare un altro polverone. Un, attualmente in attività, ha deciso di parlare di diverse partite dove a sbagliare non sarebbe stato solo l’ma anche il Var. Le gare in questione sono-Bologna, Genoa--Verona, Salernitana-Bologna e molte altre. “Sono undi Serie A attualmente in attività e voglio segnalare quelle che per me e per altri arbitri sono delle gravidelarbitrale in Italia”. Poi entra nei dettagli: “ci sono stati tantissimi errori degli arbitri in campo e al Var che sono davvero inspiegabili soprattutto per noi ...