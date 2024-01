Ultim’ora di calciomercato | c’è l’annuncio ufficiale | ha lasciato il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ilinvernale è entrato nella sua fase finale, ilè tra le società più attive ed è stata appena conclusa un’altra operazione. Terminata l’avventura in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, persa in finale in pieno recupero contro l’Inter, per ildi Walter Mazzarri è già tempo di voltare pagina. L’obiettivo stagionale resta sempre lo stesso: centrare il quarto posto e guadagnarsi l’accesso alla prossima Champions League. Per farlo il tecnico di San Vincenzo ha chiesto rinforzi e la società lo sta accontentando. Dopo Mazzocchi, sono arrivati in rapida successione Traorè, Ngonge e Dendoncker, con Nahuen Perez dell’Udinese sempre più vicino. Annuncio sui social, Zerbin passa al Monza Chiaro che con tanti arrivi anche qualche cessione diventa necessaria. Zanoli è andato alla Salernitana ed Elmas al Lipsia, ma ...