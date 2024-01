Ultime Notizie Roma del 24-01-2024 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Allora è Oriente in apertura non ci sarebbe nessuna svolta tra Israele e hamas per quanto riguarda gli ostaggi un’altra Fonte israeliana smentito lesecondo cui ci sarebbe stata una svolta verso un accordo per la liberazione in cambio di un c’è stato il fuoco a Gaza la notizia di progressi nei colloqui non sono corrette ha detto la punta è media ebraici secondo quanto riferisce Times of Israel esponenti vi ammazzo si sarebbero però detti disponibili con i mediatori internazionali a discutere accordo sul rilascio di alcuni ortaggi italiani civili donna e bambini in cambio di una significativa pausa nei combattimenti il gruppo in precedenza aveva respinto qualsiasi proposta che non comportasse un cessate il fuoco permanente ...