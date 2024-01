Ultime Notizie Roma del 24-01-2024 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esseri in apertura di giornale violenti combattimenti nella striscia di Gaza nelle24 ore con il velo e che afferma di avere scovate ucciso almeno 100 miliziani di hamas e dopo che un esplosione a causa morte di 21 soldati in un solo attacco e il maggiore agguato subito dalle forze israeliane dall’inizio delle operazioni di terra a casa che è stato mostrato in un video shock pubblicato on-line da Amazon vengono denunciate Inoltre diverse vittime palestinesi in un raid tu da balia rispetto alle trattative per gli ortaggi catturati il 7 ottobre alcuni mediatori egiziani citati dai media americani hanno fermato che ammazza avrebbe aperto alla rilascio di alcuni ortaggi israeliani in cambio di una significativa ...