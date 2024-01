Ultime Notizie Roma del 24-01-2024 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tutte le persone a bordo dell’aereo da trasporto militare russo precipitato nella regione di belgorod sono morte Lo ha reso noto il governatore locale lo riporta anche l’agenzia di Stato Riano Lotti secondo Mosca Sul volo c’era 75 militari delle Forze Armate ucraine catturati che venivano trasportati nella zona per uno scambio di prigionieri oltre 6 membri dell’equipaggio e tre accompagnatori poche ore dal funerale continua l’incessante afflusso dei tifosi alla camera ardente di Gigi Riva Nello Stadio Unipol Domus di Cagliari dalle 14 alle 22 di ieri migliaia di persone in ordine silenziano la coda di un’ora per salutare il più forte attaccante della nazionale di tutti i tempi alla riapertura questa mattina alle 7 non era ancora sorto il sole ed erano già tanti in fila per ...