Ultime Notizie Roma del 24-01-2024 ore 11 | 10

storico alle primarie repubblicane sono Trump che vince anche gli sci Per lui oltre il 50% di voti che lo portano un passo dalla nomination per la casa bianca è il primo che mi hai dato il gol non in carica dell'era moderna vincere piedi o va con Il Granaio ma il distacco della Sony che arriva alle rimasta Niki Alley è inferiore al circa 20% di sondaggi della vigilia Anche se ancora a due cifre 54 stelle a 40 36 col 82% delle ordinate era forza quindi la convenzione dell'ex ambasciatrice dell'ONU di restare in una gara che non è Uno sprint ma una maratona NY e primo strato della nazione non l'ultimo a tenere le primarie e lungi dall'essere finita Ci sono ancora decine di strati le prossime la mia amata South Carolina ha promesso davanti alla folla dopo il voto ma anche nel permette state di ...