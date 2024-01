UIL ammessa alla contrattazione integrativa | succede a Bari Ecco come e perché IL DOCUMENTO

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) UIL convocata sì, sebbeneuditrice, presso l'Università degli studi di, Aldo Moro. E' scritto in una comunicazione che l'Ateneo ha inviato alle organizzazioni sindacali firmatarie, ma anche Uditrici (tra cui USB, UNICOBAS, FISI) per lo più non rappresentative. L'articolo UILIL

ROVIGO - La sentenza del Tar, che ha dichiarato possibile la chiusura della convenzione per Casa Serena del 2004, non sorprende la Uil che, spiega, ha sempre sostenuto la necessità di chiudere tale co ...Invitalia ha inviato ieri una lettera all’Ad di Acciaierie d’Italia per chiedere che la società sia ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Lo riferiscono fonti sindacali riportando q ...