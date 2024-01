UFFICIALE – L’Atletico Madrid cede un difensore in prestito

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)ha ceduto uninin Spagna, Javier Galan. Il club che lo ha acquistato ha ufficializzato la trattativa questa mattina. CESSIONE – Cinque presenze in Liga, una in Supercoppa di Spagna, due in Champions League e una in Copa del Rey. Dopo appena nove partite giocate in stagione fino ad ora Javier Galan saluta. Ilva inalla Real Sociedad, che ha ufficializzato questa mattina la chiusura della trattativa. Javi Galán llega cedido a la Real #GalánTxuriUrdin #WeareReal pic.twitter.com/C3IpUEpFAk — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 24, 2024 I Colchoneros così non avranno a disposizione il calciatore per il doppio impegno di Champions League contro l’Inter. Inter-News - ...