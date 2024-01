UFFICIALE – Atletico Madrid | annunciato il nuovo rinforzo prima dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’, pronta anche a chiudere la trattativa con la Juventus per Moise Kean, haunper la prossima stagione. Si tratta di un portiere, a disposizione in UEFA Champions League per la sfida contro l’Inter. ANNUNCIO – “Horatiu Moldovan (20 gennaio 1998, Cluj-Napoca, Romania) è ungiocatore dell’dopo l’accordo raggiunto con il Rapid Bucarest per il trasferimento del portiere, per il quale firmerà un contratto triennale”. Fonte:de.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...