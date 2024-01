UeD | Manuela Carriero svela perché andò via | c' entrano soldi e restrizioni

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it in cui ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne, che ormai si è concluso circa un anno fa. La ragazza ha approfittato di questa occasione perre dei retroscena sul programma condotto da Maria De Filippi. In particolar modo, si è soffermata sui motivi che la spinsero ad andare via che, a quanto pare, avevano a che fare con ragioni di natura economica, ma non solo.ha anche ammesso che la «vita del tronista» è piuttosto complessa e provante dal punto di vista psicologico. Oltre che parlare di questo, poi, la giovane hato delle cose anche su altri programmi tv, come ad esempio il Grande Fratello. Uomini e Donne,, rimborso ...