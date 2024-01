Ue spinge su IA | al via fabbriche intelligenza artificiale

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La Commissione europea annuncia nuove misure per promuovere l'favorendo in particolare lo sviluppo delle piccole e medie imprese: arriveranno le "di" con l'attesa di avere grazie all'iniziativa un'infrastruttura con i necessari servizi di supercalcolo. Nel complesso si vuole creare un ecosistema per la ricerca sull'IA e lo sviluppo della ricerca nel settore. L'esecutivo comunitario istituirà anche un ufficio IA al proprio interno. La proposta dell'esecutivo europeo prevede ad esempio un accesso privilegiato ai supercomputer delle startup dell'IA e dell'innovazione e una modifica al regolamento EuroHpc, la base giuridica dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni. Sono inclusi l'acquisizione, l'aggiornamento e il funzionamento di ...

