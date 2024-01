Ue | ' piano per sicurezza economica | aumentano i controlli'

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La Commissione Ue lancia un pacchetto di cinque iniziative per rafforzare ladell'Unione in un "momento di crescenti tensioni geopolitiche e profondi cambiamenti tecnologici". Tra le iniziative figurano il rafforzamento della protezione dellae dell'ordine pubblico con un migliore screening degli investimenti esteri nell'Ue, un maggior coordinamento nel controllo dell'export, una consultazione con Paesi membri e stakeholder per individuare rischi connessi a investimenti Ue all'estero nel settore tecnologico. Il pacchetto è parte della strategia di de-risking di Ursula von der Leyen.

