Ue | Bonomi | Occorre un Industrial Act

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 12.00 "Oltre al piano per la competitivitàunAct. Senza indudustria non c'è l'Europa, non c'è quella generazione di ricchezza necessaria per sostenere il nostro sistema di welfare,che (...) non è più sostenibile,lo dicono i numeri". Così il presidente di Confindustria,. Bisogna "stimolare gli investimenti". O la Ue giocherà"un ruolo importante sulla scena globale o arretreremo.L'Europa è diventata un campione di regolamentazione e non si distingue più per dimamismo economico".