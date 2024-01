Udinese | un turno a porte chiuse Ha collaborato contro il razzismo

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Una giornata senza i tifosi, il minimo della pena. La partita-Monza di sabato 3 febbraio alle ore 15 sarà disputata a: questa la decisione del Giudice Sportivo dopo il caso dei cori razzisti rivolti a portiere del Milan Mike Maignan e la successiva sospensione per alcuni minuti della partitai rossoneri. Il referto arbitrale e il rapporto deiri della procura federale sono stati determinanti nella valutazione della pena comminata al club friulano: nel comunicato ufficiale viene sottolineato come le manifestazioni discriminatorie ai danni del portiere rossonero abbiano portato a due annunci tramite l’altoparlante dello stadio e a una prima interruzione per un minuto, poi una sospensione per cinque. Il Giudice sportivo ha poi rilevato come "non siano state ...