Udinese-Milan | reclamo dei bianconeri contro la squalifica dello stadio

Milan , nuova svolta nel caso Maignan : identificati altri quattro tifosi dell’Udinese , per loro denuncia e Daspo di 5 anni per razzismo Dopo gli ... (dailymilan)

Dopo quanto accaduto in Udinese -Milan, con i vergognosi cori razzisti nei confronti del portiere rossonero Mike Maignan, la società friulana si è sin da subito attivata per individuare i responsabili ...UDINE - Dopo un’accurata analisi degli atti ricevuti, l’Udinese ha deciso di presentare reclamo alla ... in seguito agli episodi verificatisi nel corso della partita contro il Milan.Udinese Calcio, dopo un’accurata analisi degli atti ricevuti ... a porte chiuse in seguito agli episodi verificatisi nel corso della partita contro il Milan. “Abbiamo riflettuto a lungo nella giornata ...