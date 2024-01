Udinese-Milan | insulti razzisti a Maignan | individuati tre uomini e una donna | Daspo di 5 anni

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La Polizia di Udine ha individuato altri 4 soggetti indiziati di avere proferito invettive a sfondo razzista, come ululati o le parole “negro” e “scimmia” nei confronti del portiere del, Mike. Si tratta di duee unadi 45, 32 e 34della provincia di Udine, e di un uomo di 42 di Udine, tutti deferiti in stato di libertà alla Procura che sta coordinando le attività di indagine. Il Questore Alfredo D’Agostino ha emesso nei loro confronti undi 5, cioè la misura massima prevista trattandosi di soggetti non recidivi. La società friulana ha annunciato che li bandirà a vita dallo stadio. SportFace.

