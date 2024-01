Ucraina | Tajani | ' se vincesse Trump non ci sarebbe cambiamento immediato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Ci vorrebbe la palla di cristallo, non credo che ci potrebbe essere un repentinonella guerra con l'eventuale elezione di. La pace la vogliamo tutti, ma significa indipendenza e libertà dell'. Se si trova una soluzione equa che non penalizzi l', ben venga". Lo ha detto al programma di Sky Tg24 'Start' il vice premier e ministro degli Esteri Antonio. "Per noi - ha aggiunto - gli Stati Uniti restano gli Stati Uniti, cicomunque collaborazione , come quella che abbiamo con Blinken, e lavoreremmo bene con qualsiasi altro segretario di Stato".