Ucraina | Paroli Fi | ' continuare con impegni presi'

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Le disposizioni del decreto intendonoa rispettare gliassunti sia nei confronti della Nato che nei confronti degli altri Paesi europei. Quando sento dire che dovremmo interrompere la fornitura di armi all', non capisco quale sia l'alternativa. Diceva bene chi con chiarezza poneva il tema distintivo tra aggressore e aggredito. Oggi noi non possiamo chenell'impegno che abbiamo preso, come Nato e come Europa, e sostenere lo sforzo ucraino di resistenza. Diversamente certo la guerra cesserebbe ma con l'invasione totale da parte della Russia e questo non è auspicabile per il bene del popolo ucraino e per evidenti ragioni di sicurezza europea. A meno che ci si accontenti di fare le anime belle che invocano la pace senza guardare la realtà ma questo non ...