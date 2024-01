Ucraina | odg Lega in Senato su proroga armi | ' cambiare strategia | serve azione di pace' **

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Oggi in Aula, alsi torna a parlare di armamenti all'Ucraina. E' prevista infatti la discussione del dl n. 200, recante 'disposizioni urgenti per ladell'autorizzalla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina'. Tra emendamenti e odg risalta quello della(G1.1) che chiede al governo di "farsi carico, nelle competenti sedi europee, di una concreta e tempestiva iniziativa volta a sviluppare un percorso diplomatico, al fine di perseguire una rapida soluzione del conflitto". Nel testo, firmato dal capogruppo Massimiliano Romeo, si prende atto che "i ventitré mesi di combattimenti hanno chiarito che nessuna delle due parti ha la capacità di ottenere una vittoria militare decisiva sull'altra, ed è pertanto ...

La mossa è stata studiata per giorni, senza grossi proclami. E alla fine è stata fatta: la Lega ha depositato un ordine del giorno al decreto con cui il governo proroga per tutto il 2024 la possibilit ...In Ucraina "c'è purtroppo la volontà dei russi di continuare questa follia di annettersi territori che sono parte di uno stato ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Salvo cambi di programma in corsa, dovrebbe essere un Consiglio dei ministri 'low profile' il primo del 2024, in programma martedì prossimo (non ancora convocato, dovrebbe ...