Ucraina | nuovi raid su Kharkiv | 8 feriti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 8.00attacchi delle forze russe sulla cittàdi. Colpiti palazzi e obiettivi civili. Il sindaco Terekhov ha fatto sapere che 8 persone, tra cui un bambino di 4 anni, sono rimaste ferite. E le forze di difesa meridionali dell'affermano che la Russia ha schierato un secondo sottomarino nel Mar Nero, aumentando in questo modo il numero di portamissili Kalibr. Intanto, il Canada ha annunciato il via libera a un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev per quasi 19 milioni di euro.