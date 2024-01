Ucraina | Mosca | ‘abbattuto drone vicino Belgorod’

Nuova offensiva in Ucraina. La Russia si prepara «all' attacco finale ». Le forze di Putin intensificheranno le operazioni per conquistare più ... (ilmessaggero)

Le notizie sulla guerra in ucraina di domenica 21 gennaio, in diretta. Bombardatala la città ucraina di Donetsk, sotto il controllo delle forze ... (corriere)

Il partito di Matteo Salvini ricorda poi come "i numerosi sforzi della comunità internazionale nei confronti del popolo ucraino si sono rivelati fino ad ora essenziali ma non sufficienti per ...La guerra in Ucraina è al 699esimo giorno. In diretta tutti i principali aggiornamenti di mercoledì 24 gennaio 2024 ...I dati sono quelli del ministero dell’Istruzione ucraino: dal 24 febbraio 2022 più di 3.000 istituti ... nella Crimea occupata per riqualificarsi secondo i parametri imposti da Mosca e parte di esso è ...