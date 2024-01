Ucraina | Kiev | ‘840 soldati russi uccisi nell’ultimo giorno’

Kiev , 24 gen. (Adnkronos) - La russi a ha perso 378.660 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato ... (liberoquotidiano)

Una donna è morta, diversi feriti nelle due città Nuovi attacchi russi su Kiev e Kharkiv , che hanno provocato in totale un morto e diversi feriti. ... (sbircialanotizia)

«I sistemi di difesa aerea nell?Oblast di Leningrado posizionati per difendersi dalla Nato e non dagli attacchi dei droni lanciati dall? ucraina ». La ... (ilmessaggero)

Ucraina - Zelensky : “Trump? Lo invito a Kiev se ferma guerra in 24 ore”

"Ha una soluzione? Devo conoscerla" "Trump? Lo invito a Kiev se sa come fermare la guerra in 24 ore". E' quanto ha detto il presidente ucraino in ... (sbircialanotizia)