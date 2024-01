Uccise il fidanzato con 108 coltellate | il giudice la condanna ai domiciliari | la clamorosa sentenza

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ha ucciso ilcon ben 108, un accanimento incredibile e che aveva fatto inorridire gli agenti di polizia una volta arrivati sulla scena del crimine. Ma per lei, una donna californiana di nome Bryn Spejcher, le porte del carcere si sono presto riaperte. Il, infatti, ha deciso dirla alla libertà vigilata, per un periodo complessivo di due anni, e a 100 ore di servizi sociali da svolgere presso una comunità. Unache, ovviamente, ha fatto parecchio discutere, tanto che alcuni giornali quali il New York Post hanno titolato : “Se l’è cavata con una semplice pacca sulla spalla”. Bryn Spejcher, 33 anni, era stata arrestata per la morte delChad O’Melia, con il quale aveva iniziato da poco una relazione. Il...

