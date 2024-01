Uccide il padre a coltellate e fugge | arrestato a Enna

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L'uomo viveva con la vittima, l'omicidio avvenuto in casa. Il figlio si è poi allontanato facendo perdere le sue tracce. Contatto dalla polizia, è stato convinto a tornare ed è statoAvrebbe ucciso ilper poi scappare ed essere in seguito convinto a tornare dalle forze dell'ordine. La Polizia di Stato

Macabro femminicidio a Bratislava, in Slovacchia, dove uno chef è accusato di aver ucciso la compagna nell’appartamento dove convivevano, per poi ... (open.online)

(Adnkronos) – Avrebbe ucciso il padre a coltellate per poi scappare ed essere in seguito convinto a tornare dalle forze dell'ordine. La Polizia di ... (periodicodaily)

L'omicidio avvenuto in casa, il figlio si è poi allontanato facendo perdere le sue tracce. Contatto dalla polizia, è stato convinto a tornare ed è stato arrestato ...(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Mio figlio Federico è stato ucciso dal padre in una struttura protetta dei servizi sociali. Un uomo riconosciuto come un soggetto pericoloso e di cui il bambino aveva paura.È successo nella giornata di ieri a Enna, un uomo di 58 anni è stato accoltellato dal figlio tra le mura domestiche. 22enne in manette ...